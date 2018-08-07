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«Она очень талантливая»: Кремль отреагировал на заявление Нино Катамадзе

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

В Кремле прокомментировали заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, решившей отказаться от выступлений в России, сообщает ТАСС.

Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики, — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, если у певицы возникнут какие-либо вопросы, в Кремле всегда готовы их ей разъяснить.

Песков добавил, что в России ценят представителей грузинской культуры, «это очень талантливый народ», отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 30 июня, известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе написала на своей странице в Facebook, что больше никогда не будет выступать в России. Таким образом певица выразила поддержку митингующим в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии. Позже певица удалила свой пост в соцсети.

Кроме того, о решении больше не выступать в России заявила грузинская певица Анита Рачвелишвили.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

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