Известная грузинская певица отказалась выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

Об этом артистка написала на своей странице в Facebook.

Таким образом певица выразила поддержку митингующим в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии.

Неделю назад, 22 июня, Катамадзе выступила в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». В связи с этим многие в Грузии стали критиковать певицу, спевшую в России после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси у здания парламента.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!», — написала Катамадзе.

Мои дорогие слушатели и люди, которые протестуют в течение 10 дней, прежде всего обращаюсь к вам. Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! Я всегда говорю, что Россия — оккупант, Путин — мой враг! — добавила певица в соцсети.

Артистка также заявила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Нино Катамадзе — грузинская джазовая певица и композитор. На ее счету шесть альбомов и 12 саундтреков к различным фильмам.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

