Борис Джонсон попрекнул Путина нищетой россиян

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вступил в заочную полемику с президентом России Владимиром Путиным о либеральных ценностях и перспективах либерализма как глобальной идеологии.

«Когда Владимир Путин говорит, что либерализм устарел, он говорит потрясающую чушь. Либерализм жив, и это хорошо. Он обеспечивает нам процветание в масштабах, невообразимых для предыдущих поколений. Это потому, что общество, которое является свободным, инклюзивным и открытым, в целом будет лучшим местом для начала бизнеса. Это будет самое безопасное место для инвестиций. Это будет лучшее место для создания семьи. Это будет лучшее место для жизни. И не может быть лучшего примера триумфа либеральных ценностей, конечно, чем Британия сегодня. Мы докажем, что Владимир Путин неправ, покинув Евросоюз до 31 октября», — призвал Джонсон со страниц газеты Daily Telegraph.

Аргументируя свою позицию относительно необходимости выхода Великобритании из Евросоюза, Джонсон отметил такие важные особенности либеральной демократии, как равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании. «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков», — подчеркнул Джонсон.

Если Британия не покинет Евросоюз, считает британский политик, то ничем не будет отличаться от стран, где голосование является фикцией, а на мнение людей на самом деле никто не обращает внимания. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти», — пишет он.

«Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12% населения пользуется удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет», — заключил Борис Джонсон.

27 июня накануне саммита G20 («Большой двадцатки») Владимир Путин дал большое интервью главному редактору ведущей британской деловой газеты The Financial Times, в котором среди прочего раскритиковал идеологию либерализма и основанную на ней миграционную политику европейских лидеров, разрыв с традиционными ценностями и религией, а также выразил уверенность, что «традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем либеральная идея», которая, по мнению Путина, «прекращает свое существование».

Напомним, Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант являются главными претендентами на пост лидера правящей Консервативной партии и метят в премьер-министры. До конца июня Джонсон был явным фаворитом в этой борьбе, однако его рейтинг резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей.

