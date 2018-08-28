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Определились два претендента на пост лидера британских консерваторов

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Бывший и нынешний министры иностранных дел Великобритании вышли в финальный раунд борьбы за пост лидера Консервативной партии.

По итогам пятого тура голосования, проводившегося среди депутатов-консерваторов, экс-глава МИД Борис Джонсон упрочил свое лидерство, набрав 160 голосов.

За нынешнего главу МИД Джереми Ханта свои голоса отдали 77 человек, а третий претендент, министр окружающей среды Майкл Гоув, набрал 75 голосов и в итоге выбыл из дальнейшей борьбы.

Проголосовали все 313 консерваторов в Палате общин, лишь один из бюллетеней оказался испорчен, приводит «Интерфакс» сообщение британского парламента.

Как отмечает агентство, на последнем этапе выборов 160 тыс. членов Консервативной партии будут голосовать по почте. Финальная предвыборная кампания пройдет с 22 июня по 17 июля в Лондоне.

Результаты голосования станут известны на неделе, начинающейся 22 июля.

Как сообщал «Ридус», изначально в борьбу за пост лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании вступили 10 кандидатов, но букмекеры и политологи отдавали предпочтение Джонсону и Ханту.

До объявления нового премьера этот пост останется за Терезой Мэй, которая 7 июня официально сложила с себя полномочия лидера партии.

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Лжепатриарх Филарет восстановил УПЦ Киевского Патриархата

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© Петр Сивков/ТАСС

© Петр Сивков/ТАСС

Руководитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко объявил о восстановлении своей религиозной организации, которая ранее добровольно вошла в состав созданной в декабре 2018 года Православной Церкви Украины (ПЦУ).

«Отменили ликвидацию Киевского Патриархата и, наоборот, утвердили существование Киевского Патриархата и существование Киевской патриархии как юридического лица, которое должно владеть имуществом, и монастырями, и учебными учреждениями, которыми она владела до этого дня», — заявил Филарет на пресс-конференции после Собора УПЦ КП в Свято-Владимирском соборе Киева.

Как сообщают украинские СМИ, Собор УПЦ КП принял постановление, в котором объявил учредительный Собор ПЦУ 15 декабря 2018 года всего лишь собранием подписей архиереев о ликвидации УПЦ КП по требованию Константинопольского патриархата Варфоломея. Такая оценка Собору ПЦУ была дана невзирая на то, что подавляющее большинство прежде лояльных Филарету архиереев более его не поддерживает.

Из духовенства на Соборе в Свято-Владимирском соборе Киева Филарету удалось собрать лишь трех архиереев УПЦ КП из более чем сорок — митрополита Иоасафа Шибаева, епископа Филарета Панку и епископа Петра Москалева, а также священников и монахов. Прямо на Соборе были избраны два новых епископа из числа верных Филарету лиц. При этом в учредительном Соборе ПЦУ в декабре 2018 года участвовало около 50 архиереев, включая самого Филарета Денисенко.

Особо на Соборе подчеркнули, что Киевской патриархии под руководством Филарета, как и прежде, принадлежат все деньги и имущество УПЦ КП, включая банковские счета, недвижимость, храмы и монастыри, в том числе Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Михайловский Богуславский, а все епархии, фактически перешедшие в ПЦУ, обязаны вернуться в подчинение УПЦ КП.

Напомним, минувшей зимой Константинопольский патриарх Варфоломей потряс весь православный мир, легализовав большую группу украинских раскольников путем объединения их в новую религиозную структуру — Православную Церковь Украины — и выдачи ее новоизбранному главе митрополиту Епифанию Думенко томоса об автокефалии.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который выполнял роль посредника, использовал томос об автокефалии в своей борьбе за президентское кресло, однако все равно проиграл выборы Владимиру Зеленскому. Ряд Поместных Православных Церквей, включая Русскую, Сербскую и Польскую, открыто отказались признавать решение патриарха Варфоломея, а большинство остальных Церквей взяли паузу на размышление.

До своего избрания предстоятелем ПЦУ митрополит Епифаний был ближайшим помощником и официальным преемником Филарета в УПЦ КП. Самому Филарету было отказано в возможности официально возглавить новую Церковь, так как резко против этого выступал патриарх Варфоломей. Тем не менее, Филарету был присвоен неофициальный титул «почетного патриарха», который противоречил положениям томоса.

В конце мая Филарет Денисенко заявил о том, что не будет исполнять положения томоса об автокефалии, поскольку был обманут президентом Порошенко и митрополитом Епифанием. Также он раскритиковал содержание томоса, который ставит новую Церковь Украины в подчиненное положение по отношению к Константинопольскому Патриархату. В ответ Епифаний опубликовал на официальном сайте ПЦУ указ, в котором объявил любые распоряжения Филарета недействительными.

Ранее «Ридус» в деталях рассказывал о том, что не так с новой Церковью Украины и почему в РПЦ не хотят признавать украинскую автокефалию.

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