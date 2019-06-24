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Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

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© PA Images\TASS

© PA Images\TASS

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

По данным издания, в ночь на пятницу Джонсон случайно пролил вино на светлый диван и подушку, после чего его подруга Кэрри Саймондс стала истошно кричать: «Не трогай меня».

На крики обратили внимание соседи и вызвали полицию. Правда, прибывшие правоохранители не обнаружили ничего криминального и вскоре уехали.

Несмотря на скандал, Джонсон остается фаворитом в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании, отмечает РЕН ТВ.

Однако опрос, проводившийся после того, как домашняя ссора стала достоянием общественности, показал, что отрыв Джонсона от другого кандидата, действующего главы МИД Джереми Ханта сократился в 2,5 раза.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 20 июня, бывший и нынешний министры иностранных дел Великобритании вышли в финальный раунд борьбы за пост кандидата в премьеры от Консервативной партии.

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Комментарии (1)

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    Wave Waveвчера, 23:28

    Есть молодая и глупая любовница. И что? Значит лохматый не гомосек. Для меня это плюс, что для толерастов, как понимаю, минус. Такая вот она извращённая Великобритания.

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