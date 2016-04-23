Молоко в России стали продавать по новым правилам

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов: теперь товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться на прилавках, что позволит покупателям облегчить выбор продуктов для здорового питания.

В крупнейших продуктовых торговых сетях подготовились к исполнению этих требований, сообщает РИА Новости. Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ» и специальные значки. Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка.

Несмотря на принятые меры, проблемы с поиском нужного товара все же могут возникнуть в том случае, если покупатели или сотрудники торговой точки сами переставили его не на ту полку.

Напомним, самым дешевым и потому популярным в России заменителем молочного жира является пальмовое масло, импорт которого резко подскочил в прошлом году. Такое масло не имеет вкуса и запаха, поэтому идеально как базовый ингредиент для массы продуктов. К несчастью, его употребление вызывает серьезную обеспокоенность у врачей, они видят в этом повышенный риск развития атеросклерозов, инфарктов и инсультов и других заболеваний, включая онкологические. Также есть врачебные теории, что заменители натуральных продуктов ведут к мужскому бесплодию.

В качестве дешевого заменителя молочного жира могут выступать и другие растительные масла — рапсовое, соевое и кукурузное, а чаще всего — их смесь, прошедшая специальную переработку, но ни одну из них нельзя с чистой совестью назвать полезной для организма.

В середине июня стало известно, что Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — так называемый светофор, который поможет потребителям отличить продукты с повышенным содержанием определенных веществ без погружения в изучение состава на упаковке.

