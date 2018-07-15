Россию «затопило» пальмовым маслом

Россия резко увеличила импорт пальмового масла, показали свежие данные от Росстата о состоянии внешней торговли в январе-ноябре 2018 года. Всего за эти 11 месяцев в нашу страну завезли почти миллион тонн пальмового масла — на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Пальмовое масло используется как дешевый заменитель молочного жира в пищевой промышленности. Такое масло не имеет вкуса и запаха, поэтому идеально как базовый ингредиент для массы продуктов. К несчастью, его употребление вызывает серьезную обеспокоенность у врачей, они видят в том повышенный риск развития атеросклерозов, инфарктов и инсультов и других заболеваний, включая онкологические. Также есть врачебные теории, что заменители натуральных продуктов ведут к мужскому бесплодию.

«В июле 2018 года вступили в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и молочной продукции. Так вот согласно им производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Но, судя по всему, эта мера результата не дала». — сообщает телеканал РЕН ТВ.

С 1 июля магазины должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, чтобы потребители были избавлены вчитываться в мелкий штрифт на этикетках.

Напомним, пальмовое масло запрещено как пищевой ингредиент в ЕС, США и ряде других стран мира. Но если власти России солидарны с усилиями медиков по ограничению табакокурения, то рекомендации Всемирной организации здравоохранения — к 2023 году полностью избавить человечество от употребления искусственных трансжиров и пищевых заменителей — правительство РФ пропускает мимо ушей.

«Ридус» сообщал о полной «победе» пальмового масла над сливочным в России еще в середине 2018 года, но тогда по импорту не было полной картины. Зато уже было понятно, что причиной снижения импорта «полезных» продуктов и роста импорта «вредных» является общее падение покупательской способности населения.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россиян кормят поддельной едой, а запрет на импорт еды оказался для российского села бесполезным.