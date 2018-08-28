В России появится новая маркировка продуктов в виде «светофора»

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал ГОСТ на цветовую маркировку продуктов — так называемый светофор, который поможет потребителям отличить продукты с повышенным содержанием определенных веществ без погружения в изучение состава на упаковке.

«Цветовая маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли, жиров и трансжиров в продуктах. Так, предупреждением о том, что их доля существенно превышает норму, станет красная полоска. Пока производители будут использовать „светофор“ добровольно, однако участники рынка опасаются, что со временем маркировка станет обязательной», — пишет газета «Известия».

Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Требования стандарта не будут распространяться на продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку «светофор» не будут наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров.

Предполагается, что новый ГОСТ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



Напомним, с 1 января 2020 года вступит в силу закон, регулирующий правила производства и маркировки экологически чистых продуктов, который запретит ставить обозначения «эко», «органик» и «био» на товары, не соответствующие установленным требованиям. По новым правилам органически чистую продукцию будет запрещено производить на одном оборудовании с обычной, использовать при ее производстве неорганические материалы, а также трансгенные организмы и другие продукты ДНК-инженерии.

Наносить специальную маркировку, свидетельствующую о качественном соответствии товара критериям органической чистоты, смогут только производители, прошедшие специальную экспертизу и внесенные в единый реестр Минсельхоза. Ожидается, что Единый реестр экологически чистых производителей будет доступен в электронном виде любому потребителю на территории РФ.