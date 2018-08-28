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2021154

Москва и Пекин заключили соглашение об отказе от доллара

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах, закрепившее объявленный почти год назад курс на дедолларизацию в международной торговле.

«На проведение расчетов планируется уполномочить ВТБ и Торговый банк Китая. Для этого нужно состыковать российский и китайский аналоги SWIFT. До сих пор банки КНР неохотно работали с бизнесом из РФ — из-за особенностей фискальной политики и риска санкций. Соглашение — это зеленый свет для китайских финансовых организаций, оно позволит кратно нарастить объемы торговли в рублях и юанях», — пишет газета «Известия».

По данным издания, соглашение было подписано еще 5 июня во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Как пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах двум странам потребуется сформировать рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. По оценкам Аксакова, в ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%.

Ожидается, что на платежи в нацвалютах первыми полностью перейдут крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта — производители энергоресурсов и сельхозпродукции.

Напомним, крупные российские компании начали тестировать механизм рублевых расчетов с иностранными партнерами еще в августе 2018 года, и весь минувший год отказ от доллара в международных расчетах и планы правительства по дедолларизации российской экономики активно обсуждался на экспертном уровне. Так, глава Проекта национального развития Андрей Черепанов заявил «Ридусу», что отказ от расчетов в долларах, даже чисто гипотетический, приведет к уничтожению российской экономики. Той же точки зрения придерживается эксперт комитета ГД по финансовым рынкам Артем Карапетян. Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов выразил уверенность, что Китай заинтересован только в российском сырье. Глава Сбербанка Герман Греф и вовсе предсказал, что доллар для россиян будет значить больше, чем рубль еще минимум десять лет.

Кроме того, от внимания общественности не ускользнул тот факт, что убытки ЦБ РФ в результате перевода части своих резервов из долларов в юани в 2018 году составили около 9,5 миллиарда долларов.

Ранее «Ридус» рассказывал об итогах государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в начале июня: лидеры двух стран подписали несколько совместных заявлений, в которых выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории, осудили политический диктат и валютный шантаж в международном торгово-экономическом сотрудничестве, выступили против военной интервенции в Венесуэлу, а также призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в рамках «ядерной сделки» и раскритиковали односторонние санкции США в отношении Тегерана.

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