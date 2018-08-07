Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом и провел в Москве переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, Владимир Путин высоко оценил российско-китайские отношения, назвав их «всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием», и отметив стремление развивать практику расчетов в национальных валютах.

«Только что заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», — цитирует российского лидера ТАСС.



«Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — добавил глава государства.

Цзиньпин заявил, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху, когда их развитие будет служить гарантом мира на планете. «Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимной поддержке. Наши отношения служат образцом для формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества», — сказал он.



Председатель КНР выразил надежду, что обе страны будут «бережно сохранять установленное драгоценное взаимодоверие как зеницу ока».



Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления, в которых выступили за восстановление жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории, осудили политический диктат и валютный шантаж в международном торгово-экономическом сотрудничестве, выступили против военной интервенции в Венесуэлу, а также призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства в рамках «ядерной сделки» и раскритиковали односторонние санкции США в отношении Тегерана.



Переговорам лидеров двух стран сопутствовала насыщенная культурная программа: Путин и Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка и посмотрели как там в специально построенном павильоне живут два подаренных Китаем бамбуковых медведя, а затем посетили фотовыставку «Россия и Китай: 70 лет сотрудничества» в Большом театре, где дают концерт Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и Центральный оркестр народных инструментов КНР.



Китайский лидер напомнил, что «70 лет тому назад председатель Мао Цзэдун впервые посетил СССР, и знаменитый Большой театр стал свидетелем открытия новой страницы в истории китайско-советской дружбы».



В присутствии Путина и Цзиньпина министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр науки и техники КНР Ван Чжиган подписали меморандум о создании венчурного фонда в размере одного миллиарда долларов. Выделенные Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation средства пойдут на развитие новых технологий в ключевых отраслях экономики.



Также было объявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, «Мегафон» и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия. Теперь Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью совместного предприятия бизнес AliExpress в России. Соглашение стало крупнейшей сделкой в истории технологического сектора РФ.

«Подписанные на саммите документы выведут торгово-экономические отношения России и КНР на новые рубежи. Успешная реализация намеченных целей поможет нам взять планку товарооборота в 200 миллиардов долларов, о которой мы говорим применительно к 2024 году, — прокомментировал перспективы российско-китайского сотрудничества Максим Орешкин.



7 июня лидеры РФ и КНР примут участие в Петербургском экономическом форуме и продолжат начатые в Москве переговоры. Ожидается также, что Си Цзиньпин встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым для обсуждения актуальных вопросов российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.