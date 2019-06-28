Собака стала поводырем и другом для слепого пса

История дружбы этих двух золотистых ретриверов облетела интернет и растрогала тысячи людей по всему миру. Собака по кличке Адди (Addie) стала поводырем и самым верным другом для пса Джейка (Jake), который потерял зрение. И это как раз тот случай, когда друг познаётся в беде.

Знакомьтесь, это Джейк. До двух лет он рос здоровым жизнерадостным щенком, а потом хозяева заметили, что его глаза перестали вырабатывать слёзы, и отправились к доктору.

В течение последующих нескольких месяцев Джейка пытались лечить лекарствами и процедурами, рекомендованными окулистом, но ничего не помогало.

Джейку сделали несколько операций, но зрение только ухудшалось. Тогда ветеринар поставил нас перед жестоким выбором: удалить глаза собаки или усыпить её — рассказал хозяин Ким изданию Bored Panda.

Оба варианта казались очень жестокими. Однако в течение последующих дней со мной связались несколько владельцев слепых собак и рассказали, что даже после потери зрения их питомцы продолжают жить нормальной счастливой жизнью.

Ветеринар также объяснил, что зрение является для собак лишь третьим в списке самых важных чувств, гораздо важнее для них обоняние и слух. И хозяин решился на операцию.

Врач сказал, что сразу после пробуждения от наркоза Джейк начал вилять хвостом. Так мы поняли, что его месяцы боли закончились и он дал нам знать об этом.

Потом последовал период адаптации, и, по словам хозяина, Джейк удивительно легко приспособился к новым обстоятельствам. И немалую роль в этом сыграла верная подруга Адди, которая стала поводырем для своего слепого друга.

После операции Адди какое-то время носила колокольчик на шее, чтобы Джейк мог находить её по звуку. А потом он привык выслеживать подругу по запаху.

Адди стала лучшей компаньонкой и проводником для слепого Джейка.

Он всё ещё время от времени натыкается на вещи, но уже уверенно перемещается по дому и нашему району. И, к счастью, его игривый характер вернулся!

Мы так счастливы, что сделали правильный выбор, и очень благодарны множеству людей, которые поддержали нас в этом решении. Джейк каждый день напоминает нам, что его жизнь по-прежнему имеет большую ценность, несмотря на все проблемы! — говорит хозяин двух собак.

Джейк и Адди неразлучны, и они живут нормальной собачьей жизнью. Их обычный день начинается с прогулки и завтрака, потом мы спим, после играем. Собаки обожают вместе бегать на улице и преследовать белок. А люди очень трогательно реагируют, когда видят их вместе.

На Instagram двух золотистых ретриверов подписались уже почти 130 тысяч человек, которые с удовольствием следят за их жизнью и приключениями.

Ранее «Ридус» рассказывал про слепую и глухую австралийскую овчарку, которая научилась выполнять команды.

А также мы писали о дружбе чихуахуа и слепого шарпея, которая удивила даже ветеринаров.