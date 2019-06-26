Законопроект о списании безнадежных долгов по ЖКХ дошел до Госдумы

Сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов совместно с группой депутатов внесли в Госдуму законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьей о признании задолженности по жилищно-коммунальным платежам (ЖКХ) свыше сроков исковой давности безнадежной к взысканию.

Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадежными, если они возникли в период свыше трех лет. Это решит проблемы десятков, а то и сотен тысяч россиян, которые никак не могут списать долги, фактически не подлежащие взысканию, пояснил Леонов «Парламентской газете».



Если законопроект будет принят, то управляющие компании (УК) больше не смогут включать в платежки старые долги и им придется более оперативно обращаться в суды с исками. В настоящее время неплательщики часто тянут с оплатой годами, а во время разбирательств признают и оплачивают лишь ту часть долга, которая не старше трех лет. В результате между ними и УК возникает неразрешимый конфликт.

«Суды отказывают по таким искам, потому что у них нет законодательной базы для принятия решения о том, чтобы обязать управляющую компанию списать долг с истекшим сроком давности. А мы этим законопроектом как раз даем эту базу», — подчеркнул Леонов.



С точки зрения управляющих компаний законодательные новшества выглядят явной несправедливостью, и это мнение разделяют в Торгово-промышленной палате РФ. «А кто это все должен закрывать? Ведь у нас сегодня долг в первую очередь не от ресурсоснабжающих организаций, а от собственников квартир, которые в полном объеме не заплатили за услуги ЖКХ», — заявил РИА Новости председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По данным «Российской газеты», за год сильнее всего задолженность населения по услугам ЖКХ выросла в Московской, Челябинской, Свердловской областях и Дагестане. Однако с учетом предыдущих лет больше всего недоплачивают жители Чукотки, Ингушетии, Мурманской области, Камчатского края и Республики Коми.

В марте 2019 года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за коммунальные услуги примерно в два раза, потому что в 2/3 регионов тарифы завышены. Чтобы решить проблему переплаты за услуги ЖКХ, ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который увяз в согласованиях в коридорах власти.

Напомним, предложение простить россиянам безнадежные долги в Госдуме начали обсуждать в начале года, тогда это было связано с резонансным случаем списания жителям Чечни 9-миллиардного долга за газ в судебном порядке. Обращения в прокуратуру о списании населению долгов за газ направили депутаты целого ряда региональных органов власти, включая Башкирию, Чувашию, Смоленскую, Свердловскую области и Красноярский край, но сходу решение принято не было.