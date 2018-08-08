Суд обязал «Газпром» простить чеченцам долги

Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» снять задолженность жителей республики на 9 миллиардов рублей.

«Проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись», — говорится на сайте прокуратуры Республики Чечня.



В прокуратуре отметили, что дочернее предприятие «Газпрома», рассылая массовые уведомления с требованием об оплате задолженности, «создавало в обществе социальную напряженность», что могло повлечь «протестные выступления населения». Долги населения за газ при этом были названы «нереальными к взысканию».

Напомним, субъекты Северокавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители на сумму, превышающую 120 миллиардов рублей. На 1 мая 2018 года совокупный долг Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечни за электроэнергию превысил 27 миллиардов рублей, за газ — 95 миллиардов.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров отправил в отставку префектов четырех районов Грозного за попытку взыскания долгов за свет и газ путем отключения должников от сетей снабжения. «Я неоднократно проводил заседание республиканской комиссии и предлагал тщательно проверить, кто может или не способен погасить задолженность. Нуждающимся помочь, а к остальным принять предусмотренные законом меры. В этом вопросе проявлен формальный подход, что недопустимо в работе с населением. Нельзя ко всем применять один механизм воздействия», — заявил тогда Кадыров.

Ранее «Ридус» рассказывал о попытке правительства России взыскать огромную просроченную задолженность за электроэнергию и природный газ с регионов Северного Кавказа путем изъятия у республик их энергетических активов и их передачи под полный контроль поставщиков энергоресурсов, то есть «Газпрома» и «Россетей».