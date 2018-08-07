Щенок попреследовал кошку и показал себя мастерским притворщиком

В интернете стало вирусным видео с маленьким щенком, который идёт по пятам за кошкой. А когда кошка оборачивается и шипит на преследователя, хитрый пёс делает вид, что он чешет у себя за ухом и вообще занимается своими делами. Мастер-притворщик так восхитил пользователей, что ролик с его актёрской игрой собрал больше 30 тысяч лайков на портале Reddit.

Поведение находчивого щенка восхитило зрителей:

А что я?! Я ничего, просто чешу за ухом, занимаюсь своими делами))

Лол, щенок — тот ещё шутник.

Я почти уверен, что кошка знала, что происходит, но пёсик определённо чувствует себя гением :)

Это видео сделало мой день!

По-моему, пёс определённо пытался понюхать кошке задницу.

А кошка знает, что происходит, и поджимает хвост между ног, чтобы предотвратить несанкционированное обнюхивание задницы.

LOL @ „несанкционированное обнюхивание задницы“ :)))))

Разве никто не озадачен уровнем осознания, продемонстрированным этим поведением? Как маленький щенок улавливает состояние ума другого существа до такой степени, что может планировать, как им манипулировать? Это безумие!

Коты — лжецы и делают это всё время. Я догадываюсь, откуда пёсик узнал этот хитрый трюк.

Ой, да бросьте, собаки — вьючные животные, и тысячи лет социального интеллекта встроены в их ДНК.

А некоторые пользователи рассказали, что их питомцы делают то же самое:

Моя собака делает подобное постоянно. Только его версия — зевать. Как только я увижу, что она тыкается носом в запретное место, собака зевает и уходит… пока не решит, что я больше за ней не слежу.

Кошка моей матери будет следовать за мной и наблюдать, но в тот момент, когда я повернусь, чтобы пойти в её направлении, она притворяется, что ест или пьёт из своей миски. Но стоит мне отвернуться, кошка опять следует за мной.

А ваши питомцы умеют так мастерски притворяться?

«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенной любви собак к котикам. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.

Также мы рассказывали о том, как старый пёс стал папой для целого выводка осиротевших утят. И эта история способна растопить даже самое чёрствое сердце!

А настоящими звёздами интернета стали пёс Генри и котёнок Балу, которые вместе путешествуют. Причём Балу очень любит лежать на голове у собаки, за что его в шутку прозвали «шапка-кот».

Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.