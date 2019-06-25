Тереза Мэй предложила вернуть Россию в Совет Европы чтобы наказать

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за возобновление участия России в работе Совета Европы, объяснив это тем, что в таком случае международное сообщество сможет привлечь РФ «к ответственности за нарушение прав человека».

«Они не платят взносы в Совет Европы, но вопрос состоит в том, что членство в этой организации является одним из немногих возможных способов для международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека», — цитирует РБК выступление Мэй в британском парламенте.

В настоящее время Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсуждает статус российской делегации, а сама российская делегация уже прибыла в Страсбург возможного участия в сессии ПАСЕ 25 июня, если будет принята соответствующая резолюция.



Накануне представитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил скандал в знак протеста против пророссийского выступления представителя Сербии Александра Шешеля, который в своей речи оправдал воссоединение Крыма с Россией.

До этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет соблюдать Минские соглашения в том случае, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ.

Ранее влиятельная британская газета The Guardian сообщила о том, что в Великобритании и России изучают возможности для проведения встречи Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Осаке 28—29 июня. Журналисты утверждают, что в Лондоне по-прежнему настаивают на ответственности России за отравление Скрипалей, однако при определенных условиях готовы на частичное восстановление отношений с Москвой. В частности, в Кремле должны дать гарантии, что такие инциденты «не должны повторяться».