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СМИ: Мэй захотела встретиться с Путиным

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Влиятельная британская газета The Guardian сообщила о том, что в Великобритании и России изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Осаке 28—29 июня.

«Великобритания и Россия рассматривают возможности оттепели в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца», — пишет издание.

Журналисты утверждают, что в Лондоне по-прежнему настаивают на ответственности России за отравление Скрипалей, однако при определенных условиях готовы на частичное восстановление отношений с Москвой. В частности, в Кремле должны дать гарантии, что такие инциденты «не должны повторяться».

Если встреча состоится, то она пройдет в контексте борьбы британских политиков за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, поскольку Тереза Мэй еще 7 июня официально сложила с себя полномочия лидера партии и является временным главой правительства. По мнению букмекеров и политологов, лидерами среди кандидатов являются экс-глава МИД Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. Также есть шансы составить им конкуренцию у экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра природных ресурсов Майкла Гоува. Процесс выборов нового премьера должен завершиться во второй половине июля.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Хотя Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов, это не помешало США и странам Европы ввести против России санкции.

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