Представитель Украины устроил скандал в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко попытался сорвать выступление представителя Сербии Александра Шешеля, который в своей речи оправдал воссоединение Крыма с Россией.

Шешель выступал на русском языке и заявил, что «крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие». Также он призвал восстановить права российской делегации в ПАСЕ и поделился своим мнением о «большой антироссийской кампании». Гончаренко стал шуметь и кричать в знак протеста, передает РБК.

Попытка сорвать выступление сербского политика не удалась: Гончаренко получил замечание, а Шешель закончил свое выступление. В итоге Ассамблея проголосовала против обсуждения долга российской делегации по выплате членских взносов в Совет Европы, и отложила голосование по резолюции о приглашении России на июньскую сессию ПАСЕ, проект которой регламентный комитет принял 3 июня.

В Москве пока не приняли решения об участии российской делегации в июньской сессии ПАСЕ. Как сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, окончательное решение будет приниматься после консультации с президентом и правительством.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет соблюдать Минские соглашения в том случае, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ.

Напомним, накануне премьер Дмитрий Медведев побывал с визитом во Франции и провел переговоры с главой французского правительства Эдуаром Филиппом. Во время совместной пресс-конференции Филипп назвал антироссийские санкции временными.