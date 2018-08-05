Сериал «Благие знамения» обвинили в пропаганде сатанизма

Американские христиане потребовали от администрации видеосервиса Amazon Prime отказаться от сериала «Благие знамения», снятого по роману популярных английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана. Соответствующая петиция на сайте ReturnToOrder собрала более 20 тысяч подписей.

«В сериале „Благие знамения“ агенты Добра и Зла изображены противниками в условной борьбе, лишенной смысла и правды. Эта серия представляет демонов и сатанистов как нормальных и даже добрых людей, которые просто ведут себя иначе и высмеивают Божью мудрость», — сказано в петиции.

В частности, подписавших петицию христиан возмутили следующие сценарные ходы сериала (осторожно, спойлеры):

• Ангел и демон в сериале — хорошие друзья, но вынуждены быть послами Добра и Зла соответственно;

• Эти двое пытаются остановить приход Антихриста, потому что чувствуют себя среди обычных людей комфортно и очень любят Землю;

• Бога играет женщина;

• Антихрист, который будет противостоять Царству Божьему, изображается как нормальный ребенок с особыми способностями, а также миссией уничтожить мир, чего он якобы не хочет делать;

• В сериале есть группа сатанинских «монахинь», которые выбраны, чтобы подменить Антихристом обычного ребенка.

• Четыре всадника Апокалипсиса изображены группой байкеров.

«В конце концов, в сериале отрицаются понятия о добре и зле, морали и естественного права не существует, вместо этого есть только гуманизм и набор в конечном итоге бесполезных убеждений. Это еще один шаг, чтобы сатанизм казался обществу нормальным, легким и приемлемым», — подчеркивают авторы петиции.



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