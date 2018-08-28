Сериал «Чернобыль» раскритиковали за лживый сценарий

Тележурналист и режиссер-документалист, бывший ведущий авторской программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24» Константин Семин выпустил обзор на мини-сериал «Чернобыль», повествующий о катастрофе на Чернобыльской атомной станции в 1986 году.

В своем обзоре Семин указал на киноляпы и несоответствие созданного известным американским сценаристом Крэйгом Мазином сюжета реальным историческим событиям, а также раскритиковал восторженные отзывы о сериале. За два дня обзор на YouTube посмотрели более двухсот тысяч человек.

«Главное, что меня поражает, выводит из себя, заставляет вскипать мою кровь — это реакция. Я не про мировую популярность Чернобыля, я про реакцию нашей аудитории. Есть поговорка про божью росу. Так вот мы и так в этой росе по самое горло, но радостно визжим и требуем добавки. Отличный сериал! Правдиво показано! Сочувствие к ликвидаторам! Наши так не умеют! Да вы заболели. Вы что — слепые? Вы глухие? Вы не понимаете, что с вами делают?», — возмутился Семин.



В начале обзора на сериал Константин Семин призывает зрителей «Чернобыля» обратить внимание на акценты, которые расставил Крэйг Мазин и команда создателей картины.

В сериале русские постоянно пьют водку, персонал АЭС впадает то в ступор, то в истерику, советская техника не работает, врачи берут взятки, советские бюрократы демонстрируют полную профнепригодность, безответственность, карьеризм, а то и откровенную глупость. Заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина угрожает выбросить из вертолета академика Валерия Легасова, если тот не объяснит ему на пальцах устройство ядерного реактора.

Солдаты охотятся на зараженных животных с винтовками Мосина образца 1891 года. Переоблучившихся пожарных в сериале хоронят в безвестной могиле, тогда как в реальности их похоронили на Митинском кладбище в Москве. Тульские шахтеры общаются с министром угольной промышленности под дулом автоматов и крики чаек на фоне портового крана, а затем копают тоннель под реактор совковыми лопатами и без трусов.

Вымышленный персонаж актрисы Эмили Уотсон — сражающаяся с советской системой ученая из Института ядерной энергетики АН Белорусской ССР Ульяна Хомюк — по мнению Семина очень похожа на лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, которая написала книгу «Чернобыльская молитва».

В реальности, напоминает журналист, когда в Советском Союзе осознали опасность и последствия Чернобыльской катастрофы, то провели хорошо организованную эвакуацию, не допустив паники и сопутствующих жертв. Затем были предприняты беспрецедентные усилия для того, чтобы остановить распространение радиации, что в итоге и было сделано.

В качестве примера Семин ссылается на унесшую около двух тысяч жизней катастрофу в американском городе Новый Орлеан, который пострадал от урагана Катрина в 2005 году, после чего в городе начались беспорядки, мародерство, и произошли вспышки насилия, а правительство Джорджа Буша продемонстрировало неспособность эффективно справиться с последствиями стихийного бедствия.

Касаясь самоубийства академика Легасова — главного персонажа сериала, и в реальной жизни члена правительственной комиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС — Семин указал, что оно было спровоцировано тяжелым состоянием здоровья ученого из-за облучения и унижением со стороны президента СССР Михаила Горбачева, который не оценил по достоинству героические усилия Легасова по ликвидации последствий катастрофы. «Коммунист Легасов никогда не раскаивался ни в своих убеждениях, ни в своем жизненном выборе», — подчеркнул Семин.

В завершающей части своего обзор Константин Семин рассказал, что лично побывал внутри «саркофага» на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, и основывается в своих оценках на беседах с физиками и специалистами, изучавшими чернобыльскую катастрофу и влияние радиации на живых существ.

«После доработки реактор РБМК не представляет эксплуатационной опасности. Остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС — глупое и безрассудное решение президента Кучмы, старавшегося таким образом получить финансирование от Евросоюза», — отметил Семин.

«Спустя 35 лет весь мир захлебывается соплями жалости и сострадания к чернобыльцам и советским гражданам вообще, ведь все они стали „жертвами социализма“. Но в 1990-м году, когда штаб чрезвычайных ситуаций ЦК украинского комсомола обратился ко всеми мировым лидерам с просьбой помочь пострадавшим детям Чернобыля — не откликнулась ни одна собака, ни одна из стран, снимающих сегодня про нас сериалы. Откликнулась только Куба. Голодная Куба потратила на наших детей 350 миллионов долларов, Америка не помогла никак, ничем, кроме кроме платных сериалов по подписке», — заключил Константин Семин.



Ранее стало известно, что после выхода сериала о катастрофе в Чернобыль устремились туристы, так что им даже пришлось напоминать об опасности, которую до сих пор пор представляют для человека радиоактивные материалы в зоне отчуждения вокруг атомной станции.