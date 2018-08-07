Опубликовано видео с извинениями Джона Сноу за 8-й сезон «Игры престолов»

В Сети появился ролик, в котором главный герой «Игры престолов» Джон Сноу просит прощения за финальный сезон сериала.

«Мне жаль, что вы потратили на это свое время», — признается он.

Сноу также выражает свое сожаление по поводу того, что финал сериала «Остаться в живых» ничему не научил создателей «Игры престолов».

«У меня больше слов в этом ролике, чем во всем восьмом сезоне, — продолжает герой. — А ляп со стаканом из кафе Starbucks — это самое меньшая из допущенных ошибок».

Он также извинился за сценарий, который, по его словам, выглядит так, как будто написан за шесть дней. В связи с этим он предложил сжечь сценарий финального сезона сериала. «И забудьте его навсегда. Будь он проклят», — подытожил Сноу.

Ранее на сайте change.org была размещена петиция, автор которой призывает снять заново финальный сезон сериала «Игра престолов» с новыми сценаристами.

Претензии поклонников вызвали не только сюжетные нелепицы, но и ошибки при съемке ряда эпизодов восьмого сезона. Так, в кадр попали стаканчик кофе из Starbucks на столе Дейенерис Таргариен и пластиковые бутылки под ногами лордов Вестероса.