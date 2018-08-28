СМИ разузнали подробности о новой пенсионной реформе

Министерство финансов и Центробанк России разработали концепцию новой пенсионной реформы, которая заменит действующую накопительную пенсионную систему на индивидуальный пенсионный капитал. Вступить в силу законодательные новации должны в следующем году, сообщают российские СМИ.

«Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов», — пишет РБК.

Вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решен, как и вопрос о стандартной ставке отчислений в нее, отмечает издание.

С размером выплат по ИПК все тоже очень непросто: все накопленные на пенсионном счете средства умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты, который рассчитывается НПФ с привлечением актуария. Скорее всего, период дожития будет определяться актуарием на основе половозрастной структуры клиентов конкретного НПФ. Это означает, что если человек решит выйти на пенсию позже, период дожития у него будет меньше, а пенсия, соответственно, выше, и наоборот.

По мысли реформаторов из Минфина и ЦБ, выплаты по ИПК должны будут индексироваться на величину инфляции. Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии за счет личных накоплений, чтобы увеличить размер последующих выплат. Кроме того, участник ИПК может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. Это будет особенно актуально, если выплаты окажутся в его случае слишком маленькими, или ему срочно понадобятся средства на медицинские услуги.

НПФ, участвующие в системе ИПК, будут брать себе долю и от накоплений, и от инвестдохода, а еще будут штрафовать клиентов за несвоевременную уплату взносов. Если же НПФ лишится лицензии, то его обязательства будут переданы другому НПФ — примерно по той же схеме, как сегодня это происходит с вкладами в пределах страховой суммы. Для этого будет создан специальный фонд гарантирования ИПК. Переходить из одного НПФ к другому по собственному выбору тоже будет можно, но передача накоплений будет происходить с задержкой, какой — пока не решили.

Источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что ключевые пункты законопроекта регулярно обсуждаются в Кремле, и могут измениться.

Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане. Вместе с тем, клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 2019 года смогут получать выплаты по достижении старого пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

В системе негосударственного пенсионного обеспечения на сегодня участвуют 4,6 миллиона человек, а общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей. Эта сумма была бы гораздо больше, если бы в Госдуме каждый год не «замораживали» накопительную часть пенсий.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что среднестатистический российский пенсионер с пенсией в 14 тысяч рублей может тратить на себя только 200 рублей в день, так как после оплаты услуг ЖКХ, приобретения жизненно необходимых лекарств, расходов на предметы личной гигиены на питание у него остается всего 6 тысяч рублей в месяц. И это если допустить, что не надо покупать новую обувь и одежду.

В марте Госдума отклонила законопроект группы депутатов во главе с Сергеем Мироновым: документ позволял бы наследовать пенсионные выплаты по примеру многих зарубежных стран. Авторы законодательной инициативы предлагали установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который рассчитывался по формуле «ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет». В этот период гражданин или его наследник могли бы иметь гарантии получения страховой пенсии, однако Госдума решила иначе.