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Госдуме предложили разрешить передавать пенсии по наследству

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Группа депутатов Государственной Думы во главе с Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение своих коллег законопроект об изменении закона о страховых пенсиях. Суть этих изменений заключается в появлении механизма наследования пенсионных выплат.

«Предполагается, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам», — пишет «Российская газета».

Авторы законодательной инициативы предлагают установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который будет рассчитываться по формуле «ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет». В этот период гражданин или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.

Появление механизма наследования пенсий может привести к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд, так как ведомству придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам.

Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.

В начале февраля 2019 года чиновники Минтруда сообщили в письме Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, что миллионы россиян по-прежнему имеют право на выплату негосударственной части пенсии по старым правилам, то есть по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как россияне оказываются в «пенсионном аду»: достигая пенсионного возраста выясняют, что страховая пенсия по старости им не положена.

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