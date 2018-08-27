СМИ нашли фейк в расследовании по делу MH17

Международная следственная группа (JIT) представила общественности в качестве одного из доказательств причастности России к катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 переписку солдата курской 53-й зенитно-ракетной бригады с девушкой в соцсети «ВКонтакте».

В этой переписке военнослужащий раскрывает номер своего батальона и намекает на то, что соседний, 3-й батальон, состоящий из контрактников, в конце июня 2014 года побывал в Донбассе. Журналисты издания The Bell нашли оба аккаунта и решили, что один из них ненастоящий.

«В кадрах из переписки, показанных на пресс-конференции JIT, показано имя девушки — Анастасия Дорохова — и видны замазанные фотографии профиля собеседников. The Bell удалось найти аккаунт Дороховой „ВКонтакте“, а у нее в друзьях — скорее всего, того самого военнослужащего, срочника Максима Г… ва из Альметьевска (Татарстан), служившего летом 2014 года в Курске, где дислоцирована 53-я зенитно-ракетная бригада», — пишет издание.



Журналисты пришли к выводу о том, что «Анастасия Дорохова» — фейковый аккаунт, возможно, созданный следователями или разведкой, когда провели поиск по ее фотографии профиля в сервисе Findclone и получили в результате еще два десятка профилей. Это с высокой вероятностью означает, что настоящий создатель аккаунта «Анастасия Дорохова» скрыл свою истинную личность и использовал фото неизвестной симпатичной девушки, которое нашел в Сети.

В пользу версии о фейке говорило и то, что аккаунт активно велся всего 4 месяца, с апреля по август 2015 года, и наполнялся типичными для ботов и фейковых страниц репостами смешных картинок и цитат. Друзей у страницы лже-Дороховой немного, но среди них есть молодые мужчины, чьи страницы указывают на то, что они служили в ПВО российской армии. Среди них — и ее собеседник, которого в Международной следственной группе (JIT) называют «М.».

В отличие от «Анастасии Дороховой», этот пользователь «ВКонтакте» действительно похож на реального человека по имени Максим, о котором шла речь на пресс-конференции JIT. Его аккаунт до сих пор активен, хотя и закрыт от посторонних. The Bell утверждает, что на его странице (до того, как он ограничил доступ) были опубликованы фото, на которых виден плац на территории воинской части 32406 в Курске, где базируется 53-я бригада. Кроме того, мать Максима 28 июня 2014 года публиковала на своей странице в «Одноклассниках» фотографии сына в военной форме с подписью «в Курске».

Максим оперативно дал комментарий изданию «Открытые медиа», назвав продемонстрированную JIT переписку ненастоящей. «Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все», — сказал он. Также Максим подтвердил, что общался в Сети с девушкой по имени Анастасия, которая, по его словам, «просто добавилась в друзья и начала писать». Предоставить журналистам переписку с ней Максим отказался, объяснив это тем, что давно удалил диалог.



Накануне Международная следственная группа, занимающаяся расследованием катастрофы MH17, назвала имена причастных к крушению пассажирского самолета: это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и полковник Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харценко (позывной Крот). Ожидается, что всем им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу состоится 9 марта 2020 года.

Напомним, крушение малайзийского «Боинга-777» произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.



В мае 2018 года Совместная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергли обвинения в уничтожении самолета и подвергли сомнению результаты работы зарубежных следователей.

В сентябре 2018 года в Минобороны РФ заявили, что ракеты для украинских ЗРК «Бук» производились на Долгопрудненском научно-производственном предприятии, а в 1986 году были отправлены на Украину и потому не могут сегодня считаться российскими и фигурировать в деле в качестве доказательств причастности России к катастрофе. Также Москву категорически не устраивает, что российских экспертов не допускают к участию в расследовании.

