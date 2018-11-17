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Инцидент с «неправильными чернилами» на ЕГЭ благополучно завершился

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Как и было обещано, 19 июня стали известны результаты проверки работ по математике выпускников астраханских школ, по техническим причинам получивших ноль баллов за ЕГЭ.

Конфликтная комиссия поставила двум ученикам 11-го класса положительные оценки, сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

«Баллы я называть не имею права, они их сами увидят, но и тот и другой преодолели минимальный порог, то есть ноля у них нет», — цитирует его ФАН.

Он также уточнил, что работы по русскому языку этих школьников отсканированы, поэтому проблем не будет.

При этом министр отметил, что выпускники намеренно использовали неправильные ручки, чтобы что-то изменить в работе. В связи с этим ведомство продолжит исследовать, были ли попытки затирок и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении экзамена, приводит слова Гутмана РИА Новости.

Как пояснил агентству представитель областного минобразования, третью аннулированную работу перепроверять не стали, поскольку скан оказался хоть и бледным, но читаемым.

Как писал ранее «Ридус», выпускнику астраханской школы Артему Яровому было выставлено 0 баллов за ЕГЭ по профильной математике. Оказалось, что произошло это из-за гелевой ручки, которой школьник писал ответы. Поскольку работа Ярового не отсканировалась, было решено ее аннулировать. Проверять оригиналы бланков не стали.

Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись еще три выпускника. При этом власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались.

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