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Получившим ноль баллов на ЕГЭ школьникам пообещали проверить их работы

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© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

Выпускники астраханских школ, получившие ноль баллов за ЕГЭ по техническим причинам, узнают свои результаты 19 июня, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются», — приводит сообщение РИА Новости.

Как писал ранее «Ридус», выпускнику астраханской школы Артему Яровому было выставлено 0 баллов за ЕГЭ по профильной математике. Оказалось, что произошло это из-за гелевой ручки, которой школьник писал ответы. Поскольку работа Ярового не отсканировалась, было решено ее аннулировать. Проверять оригиналы бланков не стали.

Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись еще три выпускника, отмечает News.ru. При этом власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались.

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