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006919

Выпускник получил 0 баллов на ЕГЭ по техническим причинам

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

Выпускнику астраханской школы Артему Яровому было выставлено 0 баллов за ЕГЭ по профильной математике.

Оказалось, что произошло это из-за гелевой ручки, которой школьник писал ответы.

Поскольку работа Ярового не отсканировалась, было решено ее аннулировать. Проверять оригиналы бланков не стали.

На апелляции могут проверить лишь одну из частей работы или же выпускнику предложат повторно сдать экзамен в резервный день. Однако Артем пользовался гелевой ручкой на всех экзаменах, а это значит, что он должен заново сдавать ЕГЭ по всем предметам.

На сайте change.org размещена петиция в поддержку астраханского школьника, которую подписали уже 22 420 человек. Ее авторы интересуются, почему выпускник должен терять заветные баллы из-за ручки и почему нельзя проверить оригиналы.

К петиции прикреплены бланки, на которых в действительности не видно ответов на экзаменационные вопросы.

В своих комментариях пользователи Сети пожалели Артема и призвали экзаменаторов проявить благосклонность. Некоторые предложили во избежание подобных инцидентов в будущем выдавать всем ручки и даже оставлять их на память.

Ранее Рособнадзор подвел первые итоги основного периода ЕГЭ.

До этого были названы наиболее распространенные нарушения на ЕГЭ в этом году.

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