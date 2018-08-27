В Нидерландах назвали имена возможных фигурантов дела о крушении MH17

Голландский телеканал NPO 2 назвал имена четырех вероятных фигурантов расследования дела о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Журналисты напомнили о трагедии накануне публикации итогов официального доклада Совместной следственной группы (JIT).

Первым фигурантом дела назван 39-летний полковник Сергей Мучкаев, который командует 53-й зенитно-ракетной бригадой, базирующейся в Курске. В качестве родного города Мучкаев указывает Чебаркуль Челябинской области. В 1997 году полковник закончил Санкт-Петербургское Высшее зенитно-ракетное училище. К бригаде его подчинения мог быть приписан «Бук», из которого якобы сбили самолет.

В сюжете телеканала также сообщается об украинце Иване Безъязыкове, обвиняемом на родине в госизмене. В разговоре с корреспондентом он упомянул, что знаком с Сергем Дубинским (позывной «Хмурый»), который якобы является организатором перевозки ЗРК «Бук» в Донбасс. Второе имя названное Безъязыковым — Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), которого подозревают в том, что он сопровождал „Бук“ в зону боевых действий, передает РБК.

Имена людей, названных голландским телеканалом в своем сюжете, ранее уже звучали в расследованиях группы Bellingcat и «Новой газеты», однако неясно будут ли эти фамилии фигурировать в докладе Совместной следственной группы (JIT).

Напомним, крушение малайзийского Boeing-777 произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Обстоятельства крушения выясняются уже четыре года, и на данный момент это одно из крупнейших расследований в истории авиакатастроф — по количеству вовлеченных в него стран и задействованных специалистов.

В 2014 году в ДНР заявили, что пассажирский авиалайнер был сбит украинским самолетом: перед катастрофой украинский штурмовик Су-25 под управлением капитана Владислава Волошина из 299-й бригады тактической авиации вылетел с аэродрома, имея ракеты класса «воздух — воздух», а вернулся уже без боекомплекта. Утвержденный командиром в/ч А4104 полковником Геннадием Дубовиком план полета совпал с маршрутом сбитого пассажирского лайнера. В марте 2018 года капитан Волошин умер при вызывающих вопросы обстоятельствах.

В 2015 году появилась информация, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой, выпущенной из комплекса ПВО «Бук-М1». В том же году американский телеканал CNN заявил, что эксперты возлагают всю вину за трагедию на Россию, поскольку малайзийский Boeing якобы был сбит из района, контролируемого ополченцами. Согласно этой версии, поразивший «Боинг» ЗРК «Бук» сперва доставили из России, а потом вернули обратно. Такую версию поддерживает Украина, но подвергает сомнению Малайзия. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что правительство Малайзии хочет получить «веские доказательства» того, что именно Россия несет ответственность за трагедию, и выразил протест против отстранения малайзийских специалистов от расследования.

В мае 2018 года Совместная следственная группа (JIT) представила материалы расследования, согласно которым самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежащего российской 54-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Власти России отвергают обвинения в уничтожении самолета и подвергает сомнению результаты работы зарубежных следователей. В сентябре 2018 года в Минобороны РФ завили, что ракеты для украинских ЗРК «Бук» производились на Долгопрудненском научно-производственном предприятии, а в 1986 году были отправлены на Украину, и потому не могут сегодня считаться российскими. Также Москву категорически не устраивает, что российских экспертов не допускают к участию в расследовании.