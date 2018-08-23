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Меркель назвала Зеленскому условие отмены антироссийских санкций

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© EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС

© EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, во время которых обсудили условия снятия санкций против России. Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть ослаблены только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — цитирует слова канцлера ТАСС. Меркель добавила, что на встрече с Зеленским не обсуждала усиление санкций против России. «Мы не говорили об усилении, речь идет о продолжении», — сказала она.

Кроме того, на совместной пресс-конференции выяснилось, что на 12 июля запланирована встреча советников в «нормандском формате». «Я была рада, что трехсторонняя контактная группа в рамках „минского процесса“ сейчас снова работает более решительно», — отметила канцлер.

Условия Меркель по снятию санкций с России прокомментировал член Совета Федерации Игорь Морозов. Сенатор напомнил, что Россия не является стороной конфликта, а «Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных». Морозов выразил сожаление, что этого до сих пор не произошло. По его словам, прогресс в мирных переговорах будет зависеть лишь от президента Украины Владимира Зеленского. 

Напомним, более всего встреча Зеленского и Меркель запомнились припадком, который случился с канцлером во время исполнения гимна. В какой-то момент Меркель начало заметно трясти и чтобы как-то унять дрожь, она восемь раз сменила положение рук в течение минуты. При этом украинский лидер никак не реагировал на происходящее и все это время стоял неподвижно. Позже в окружении Меркель заявили, что она почувствовала себя плохо из-за обезвоживания.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о своей готовности к переговорам с Россией, а также к соблюдению минских соглашений, но при условии, что Украина будет способна «защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле». Также Зеленский выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны, и потребовал от Запада усилить санкции против РФ.

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, куда в качестве представителя Киева вернулся экс-президент Украины Леонид Кучма, состоялось в Минске 5 июня. Кучма позитивно оценил перезапуск переговоров, назвав новое заседание группы конструктивным.

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