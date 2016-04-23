В России снимут с продажи еще одно опасное лекарство от кашля

В России перестанут продавать лекарство от кашля «Сиресп», в котором содержится фенспирид, сообщает Росздравнадзор.

Территориальным органам поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий этого лекарственного препарата.

Производитель «Медана Фарма АО» принял это решение из-за неоправданного соотношения между пользой препарата и риском, приводит ФАН сообщение ведомства.

Отмечается, что фенспирид может негативно повлиять на сердце и, в частности, способен вызвать нарушение сердечного ритма. Более того, употребление данного препарата может привести к остановке сердца.

Ранее сообщалось об изъятии из продажи «Эриспируса», а также препаратов от кашля «Эреспал» и «Эпистат». Все они содержат фенспирид.