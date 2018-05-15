В России решили изъять из продажи опасное для сердца лекарство

В российских аптеках будет изъят из продажи очередной лекарственный препарат, содержащий фенспирид, сообщается на сайте Росздравнадзора.

По данным ведомства, препарат «Эриспирус», производство которого осуществляется как в таблетках, так и в виде сиропа, может негативно повлиять на здоровье сердца, в частности вызвать нарушение сердечного ритма.

Также отмечается, что производитель этого препарата самостоятельно отозвал его с рынка.

В Росздравнадзоре поручили всем организациям, работающим с лекарствами, предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств, отмечает ФАН.

Ранее из продажи были изъяты препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», также содержащие фенспирид.