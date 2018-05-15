найти ×
   
  • USD
    65.80
  • EUR
    74.74
СохранитьСохранено0
×

00860

В России решили изъять из продажи опасное для сердца лекарство

Small default

© pixabay.com

В российских аптеках будет изъят из продажи очередной лекарственный препарат, содержащий фенспирид, сообщается на сайте Росздравнадзора.

По данным ведомства, препарат «Эриспирус», производство которого осуществляется как в таблетках, так и в виде сиропа, может негативно повлиять на здоровье сердца, в частности вызвать нарушение сердечного ритма.

Также отмечается, что производитель этого препарата самостоятельно отозвал его с рынка.

В Росздравнадзоре поручили всем организациям, работающим с лекарствами, предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств, отмечает ФАН.

Ранее из продажи были изъяты препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», также содержащие фенспирид.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
381154212читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
5061870читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

12149939читать позжечитаю позже

Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным15 мая 2018

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

12616053читать позжечитаю позже