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Французское лекарство от кашля отзывают из российских аптек

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© visualhunt.com

Из обращения в России отзывается французский препарат от кашля «Эреспал».

Выяснилось, что содержащийся в нем фенспирид может нанести вред сердцу.

Решение принято в качестве меры предосторожности несмотря на то, что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, говорится в письме Росздравнадзора.

По согласованию с Минздравом и Росздравнадзором французская компания «Лаборатории Сервье» решила изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.

Сведения о возврате всех серий препарата поставщикам должны быть предоставлены в Росздравнадзор.

Ранее Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, поскольку они могут вызывать аритмию.

Как отмечает РЕН ТВ, сироп и таблетки «Эреспал» часто назначались как средство от бронхита, ларингита и бронхиальной астмы.

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Комментарии (3)

  • Small b3fe89933a
    Liana Cohotвчера, 22:53

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  • Small a36ebd1aa2
    Максим Восковсегодня, 00:21

    Нaдоeли штpaфы ГИБДД? Еcть лeгaльный споcоб их пeрecтaть получать даже на новых номeрaх, узнал отсюда http://avtosecurity.blogspot.com На глaз oбычный номeр, но камeрa не рacпoзнает! Пocmaвил и зaбыл, все рaботает отлично, никаких штрaфов не приxодит!

  • Small a36ebd1aa2
    Максим Восковсегодня, 00:22

    Нaдоeли штpaфы ГИБДД? Еcть лeгaльный споcоб их пeрecтaть получать даже на новых номeрaх, узнал отсюда http://avtosecurity.blogspot.com На глaз oбычный номeр, но камeрa не рacпoзнает! Пocmaвил и зaбыл, все рaботает отлично, никаких штрaфов не приxодит!

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