Французское лекарство от кашля отзывают из российских аптек

Из обращения в России отзывается французский препарат от кашля «Эреспал».

Выяснилось, что содержащийся в нем фенспирид может нанести вред сердцу.

Решение принято в качестве меры предосторожности несмотря на то, что клиническая значимость новых результатов не была полностью установлена, говорится в письме Росздравнадзора.

По согласованию с Минздравом и Росздравнадзором французская компания «Лаборатории Сервье» решила изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид.

Сведения о возврате всех серий препарата поставщикам должны быть предоставлены в Росздравнадзор.

Ранее Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, поскольку они могут вызывать аритмию.

Как отмечает РЕН ТВ, сироп и таблетки «Эреспал» часто назначались как средство от бронхита, ларингита и бронхиальной астмы.