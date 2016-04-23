Рыжего кота спасли с улицы, а у него оказались лишние пальцы

Молодая американка Оливия Дей (Olivia Daye) встретила на улице бездомного рыжего кота. По её словам, в один холодный зимний день кот выскочил из-под крыльца прямо ей под ноги, отчаянно мяукая, несмотря на то, что рядом лаяла большая собака. Девушка забрала беднягу домой, чтобы согреть и накормить, и больше не смогла с ним расстаться. Оливия назвала котика Маршалл (Marshall), а присмотревшись к нему повнимательнее, заметила, что на каждой из его лап есть лишние пальцы, и сразу решила, что этот зверь особенный.

Когда Маршалла осмотрели ветеринары, они сказали, что у кота преаксиальная полидактилия — мутация, при которой животные и люди могут рождаться с лишним пальцами на руках и ногах.

Я не решаюсь называть их просто пальцами лап, потому что у них есть своя центральная подушечка и Маршалл может вытягивать и убирать их, как и все остальные, так, словно это его дополнительная лапа, — рассказала девушка изданию Daily Mail.

Такая аномалия развития совсем не мешает котейке жить активной и радостной жизнью. Маршалл отличается крепким здоровьем, мастерски лазает по деревьям, с аппетитом кушает и обожает свою хозяйку.

Оливия отвечает котику взаимной любовью, ей нравится с ним гулять и рассказывать друзьям о проделках своего необычного рыжего кота. А недавно девушка завела для Маршалла личную страничку в Instagram, где публикует новые фото и видео из жизни питомца.

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