Стал известен самый дорогой футболист российского чемпионата

Самым дорогим футболистом, принимающим участие в чемпионате России, оказался защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

Согласно трансферной стоимости игрока, доступной на портале transfermarkt.com, он оценивается в 30 миллионов евро.

На второй позиции в рейтинге расположился хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (20 миллионов евро).

Третье и четвертое места поделили между собой поляк Грегож Крыховяк из «Локомотива» и швед Виктор Классон из «Краснодара», трансферная стоимость каждого из которых составила 18 миллионов евро.

Пятерку самых дорогих футболистов замкнул иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун (17 миллионов евро).

Примечательно, что бразилец Фернандес, перешедший в ЦСКА из «Гремио» в 2012 году, получил в 2016 году российское гражданство и выступал в составе сборной России на ЧМ-2018.

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