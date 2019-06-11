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Назван самый высокооплачиваемый в мире спортсмен

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© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси впервые возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

За последний год (с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го) доходы футболиста составили 127 миллионов долларов.

Только за рекламу он получил 35 миллионов долларов, а по контракту и бонусами — 92 миллиона долларов.

В первую тройку вошли еще два футболиста. Португалец Криштиану Роналду занял второе место, заработав 109 миллионов долларов, а бразилец Неймар — третье со 105 миллионами долларов.

В общей сложности спортсмены, попавшие в топ-100, заработали четыре миллиарда долларов, что на 5% больше, чем годом ранее.

Как отмечает издание, в список вошли представители 25 видов спорта из 10 стран. Большинство из них (62) — американцы, причем 35 — баскетболисты.

Примечательно, что за всю историю Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, возглавившим рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Ранее Forbes назвал самого богатого спортсмена за всю историю.

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