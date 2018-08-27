Составлен рейтинг самых дорогих футболистов мира

Самым дорогим футболистом мира по версии аналитической компании CIES Football Observatory вновь был признан 20-летний нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Этот игрок оценивается в 252,2 миллиона евро.

Вторым в списке оказался форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (219,6 млн евро), а третьим — полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (207,9 млн евро).

Игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, названный недавно самым высокооплачиваемым спортсменом мира, занял четвертое место (167,4 млн евро).

Бразилец Неймар откатился на 17-ю позицию (124,7 млн евро), а португалец Криштиану Роналду — на 20-ю (118,1 млн евро).

При составлении рейтинга учитывались возраст, амплуа, личные достижения на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, а также уровень чемпионата.

В этом сезоне Мбаппе забил 33 мяча в 29 матчах за ПСЖ и стал лучшим бомбардиром французского чемпионата. Как известно, ПСЖ приобрел этого футболиста за 180 миллионов евро. В ноябре 2018 года он оценивался в 216,5 миллиона евро.

В составе сборной Франции игрок стал чемпионом мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком.

В июне 2018 года самым дорогим футболистом в мире по версии Football Observatory был признан Гарри Кейн. Мбаппе в том списке занимал третье место с 186,5 млн евро.

В начале того же года самым дорогим считался Неймар, а Мбаппе был четвертым.