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Скорость на автомагистралях поднимут до 130 км/ч

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© griphon.livejournal.com

© griphon.livejournal.com

Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил по заказу Росавтодора новый ГОСТ, позволяющий устанавливать на автомагистралях скоростной лимит в 130 км/ч.

«Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке», — пишет газета «Коммерсант».

До 130 км/ч скоростной лимит могут поднять на платных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», принадлежащих госкомпании Автодор. Также планируется поднять скорость до 90—110 км/ч еще на 44 участках федеральных дорог.

Чтобы новый ГОСТ вступил в силу, на дороге в течение года должно регистрироваться не более трех аварий на промежутке одного километра, глубина дефектов дорожного покрытия не должна превышать 15 мм, а над дорогой должны быть установлены информационные табло, позволяющие оперативно снизить скоростной режим на время ливня, шторма и метели. В противном случае повышенный скоростной лимит отменяется.

О том, что ГИБДД и Федеральное дорожное агентство Росавтодор согласовывают решение об увеличении разрешенной максимальной скорости на новых участках платных трасс М-4 и М-11 до 130 км/ч, стало известно еще в декабре 2018 года. Тогда же начали обсуждать увеличение разрешенной скорости до 110 км/ч на ряде федеральных дорог. В Росавтодоре указывали, что после повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось.

В апреле 2019 года за повышение скоростных лимитов на автомагистралях выступила группа депутатов Госдумы.

В настоящее время в России на шести федеральных трассах действует лишь 20 участков с лимитом скорости в 110 км/ч. С учетом отсутствия штрафов за превышение скорости менее чем на 20 км/ч водители разгоняются там вплоть до 130 км/ч, однако вынуждены постоянно контролировать скоростной режим, чтобы не пропустить конец «быстрого» участка дороги. Разгоняться до 130 км/ч сейчас разрешено только на четырех участках М-4 и одном участке М-11.

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Приморский медведь «станцевал» перед камерой

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© youtube.com

© youtube.com

Гималайский медведь эффектно станцевал перед видеокамерой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. После этого дикий зверь решил уничтожить память о своем выступлении. К счастью, косолапому не удалось завершить начатое: карта памяти в устройстве осталась целой, а запись сохранилась.

На кадрах медведь внушительных размеров вальяжно направляется в сторону камеры и, словно позируя, начинает почесывать свою спину у дерева. После этого он, почуяв неладное, направляется в сторону объектива. Он сначала ударил камеру лапой, а затем пустил в ход зубы.

«По свидетельству специалистов, медведи — лидеры среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на „Земле леопарда“. Это связано с природным любопытством этих хищников», — сказали сотрудники парка.

В конце мая в китайском заповеднике «Вэньчуань-Улун» провинции Сычуань на камеру видеонаблюдения попала редчайшая панда-альбинос. Несмотря на свою особенность, специалисты отметили, что панда выглядит абсолютно здоровой и сильной. Также по походке дикого зверя они определили, что альбинизм никак не повлиял на качество ее жизни. 

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