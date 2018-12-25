На дорогах России разрешат разгоняться до 130 км/ч

ГИБДД и Росавтодор согласовывают решение об увеличении разрешенной максимальной скорости до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», сообщают российские СМИ. Кроме того, на многих федеральных дорогах планируется увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч.

«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — рассказали газете «Известия» в Росавтодоре.



В настоящее время, по данным ведомства, в России на шести федеральных трассах действует лишь 20 участков с лимитом скорости в 110 км/ч. С учетом отсутствия штрафов за превышение скорости менее, чем на 20 км/ч, водители разгоняются там вплоть до 130 км/ч, однако вынуждены постоянно контролировать скоростной режим, чтобы не пропустить конец «быстрого» участка дороги.

Разгоняться до 130 км/ч сейчас разрешено только на четырех участках М-4 и одном — М-11.

Между тем, буквально накануне начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 километров в час, а правительство поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по усилению санкций за нарушение ПДД.

Ранее «Ридус» рассказывал об идее Росавтодора сделать платными отдельные полосы городских дорог общего пользования в Москве, включая МКАД и ТТК.