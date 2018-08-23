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Депутат Госдумы предложил «забыть» об ограничении скорости в 90 км/ч

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© duma.gov.ru

Группа депутатов Госдумы выступила за повышение скоростных лимитов для тех категорий автодорог, где само по себе повышение скорости движения автомобилей не ведет к увеличению ДТП.

«Нам надо забыть о скоростном режиме 70-х годов, где максимальная скорость была 90 км/ч и были не дороги, а „направления“. На дорогах I и II категорий, в поселках можно оставить ту скорость, которая есть, но в целом скорость 90 км/ч должна уйти в историю», — заявил во время думских слушаний депутат Евгений Москвичев.

Москвичева поддержал заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «Вы все прекрасно знаете, мне не надо рассказывать, когда едешь по Новорижскому шоссе — 110 км/ч, едешь по Минскому шоссе вплоть до Белоруссии — 90 км/ч, приезжаешь в Белоруссию — 120 км/ч», — цитирует Лысакова ФАН.

Депутаты считают, что повышение скоростного режима повысит конкурентность России в транспортных перевозках: за одни сутки водитель грузовика в России может проехать 500−600 километров, в то время как в Европе по скоростным трассам — в два, а то и три раза больше. Москвичев утверждает, что уже к 2024 году все российские автодороги будут приведены в нормативное состояние, и на части из них скоростной режим может быть изменен.

Накануне руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20—40 км/ч — сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость. По мнению полицейских, такая мера необходима для того, чтобы остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим видом нарушения ПДД.

Напомним, сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч выше определенной знаками скорости, поэтому на дорогах с ограничением в 90 км/ч водители часто позволяют себе ехать не меньше 100 км/ч. В Госдуме еще с прошлого года раздумывают над его отменой или сокращением до 10 км/ч. Минтранс выступает в поддержку этой идеи, но эксперты высказывают сомнения в том, что это стоит делать.

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