Кошку и собаку поймали на обнимашках под одеялом

Фраза «живут как кошка с собакой» давно утратила свой первоначальный смысл. Тысячи видео в соцсетях опровергают приписываемую этим животным вражду и доказывают, что коты и собаки могут жить дружно и даже искренне любить друг друга.

Одна хозяйка котёнка и щенка ещё раз это подтвердила. Девушка не могла найти своих питомцев и решила поискать их в постели. Откинув одеяло, владелица обнаружила сладкую парочку, которая нежно обнималась и не прекратила свои ласки, даже когда их застукали. Пёс даже начал облизывать кошку, как будто хотел продемонстрировать, что их любовь самая нежная и настоящая.

Ролик был опубликован на портале Reddit и быстро стал популярным, набрав почти 40 тысяч лайков и 250 весёлых комментариев от развеселившихся пользователей.

О, привет… ты рано вернулся ((

Подожди… это не то, что ты подумал! Мы… мы… это недоразумение!

Э-э, мы были… боролись. Видите?

Мы можем всё объяснить!

Хахаха, мои кот и собака делают так постоянно. Мне смешно, они лучшие друзья, и их объятия — это самая милая штука на земле.

Они как бы говорят: „О, человек! сейчас не время нас отвлекать, но если ты хочешь остаться, нам понадобятся обнимашки“ ❤️❤️❤️

Прямо сейчас я еду мимо Ниагарского водопада, но не могу перестать смотреть это видео.

Особо активный отклик получил комментарий пользователя, который написал следующее:

Это похоже на восхитительное воссоздание того, что случилось со мной в мой шестнадцатый день рождения, когда я стянул одеяло со своей кровати и нашёл под ним мою сестру и мою девушку. Но это видео очень милое, а кошка весьма терпеливо относится к собачке.

Автор получил за него 1,6 тысячи лайков и шквал вопросов от людей, которые хотели узнать, правда ли это.

«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенной любви собак к котикам. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.

Также мы рассказывали о том, как старый пёс стал папой для целого выводка осиротевших утят. И эта история способна растопить даже самое чёрствое сердце!

А настоящими звёздами интернета стали пёс Генри и котёнок Балу, которые вместе путешествуют. Причём Балу очень любит лежать на голове у собаки, за что его в шутку прозвали «шапка-кот».

Очень любопытной получилась история о том, как другая хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.