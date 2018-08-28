В России допустили возможность обмена украинских моряков

Москва может через несколько месяцев обменять украинских моряков, задержанных за участие в провокации в Черном море, на томящихся в заключении на Украине россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники.

«Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене», — заявил пожелавший остаться неизвестным собеседник издания.



«В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу», — добавил он.



Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России.

В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, запретили въезд в страну граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 65 лет, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. В Вашингтоне пригрозили Москве усилить свое военное присутствие в Черном море. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

Как сообщал «Ридус», в начале января вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что для прохода украинских кораблей в Азовское море нет никаких проблем, но для этого им необходимо выполнять определенные процедуры.