Чубайс прописал России новый налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс призвал стимулировать промышленников снижать вредные для экологии выбросы путем введения специального углеродного налога.

По словам Чубайса, в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с изменением уровня выбросов. План подразумевает создание российской системы государственного учета выбросов, передает ФАН.

«Дальше начинается самый сложный вопрос, „углеродный налог“. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом в системе климатических мер», — заявил председатель правления «Роснано» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Чубайс напомнил, что Евросоюз ранее принял ряд решений, в соответствии с которыми импортируемые в ЕС товары облагаются дополнительным налогом, если их производители не удовлетворяют установленным требованиям по выбросам углекислого газа.

«Если сейчас мы легко проскочим эту развилку с налогом, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе, регулируемый ОПЕК. Это вещь очень болезненная», — предупредил Чубайс.

Напомним, в последнее время Анатолий Чубайс охотно дает комментарии СМИ по разным поводам. Ранее он прокомментировал ставшую очень популярной в 90-е годы прошлого века фразу «во всем виноват Чубайс», признав что у него высокий отрицательный рейтинг.



В 2018 году Чубайс заявил о том, что поменял свои взгляды на взаимосвязь между демократией, благосостоянием общества и инновационностью экономики и стал считать, что передовую экономику можно построить и без демократии, и предупредил что если ничего не делать — то Россия будет отставать не только от ведущих стран мира, но даже от соседнего Казахстана.

После этого он предложил повысить эффективность энергетики России, подняв цены на электричество. Себя при этом Чубайс считает эффективным менеджером и регулярно сообщает об успехах ОАО «Роснано», но подумывает о выходе на пенсию.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему власть пытается расширять налоговую базу для дальнейшего повышения сборов в государственную казну вместо того, чтобы обеспечить приток средств за счет общего экономического роста.