Чубайс собрался на пенсию

Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о том, что рассматривает возможность ухода на пенсию. 16 июня ему исполнится 64 года.



«Задумывался, точно пора уже на пенсию», — сказал Чубайс, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что «отойти от десятичасового графика работы — правильно и пора».

Напомним, в последнее время Анатолий Чубайс охотно дает комментарии СМИ по разным поводам. Ранее он прокомментировал ставшую очень популярной в 90-е годы прошлого века фразу «во всем виноват Чубайс», признав что у него высокий отрицательный рейтинг.



В 2018 году Чубайс заявил о том, что поменял свои взгляды на взаимосвязь между демократией, благосостоянием общества и инновационностью экономики и стал считать, что передовую экономику можно построить и без демократии, и предупредил что если ничего не делать — то Россия будет отставать не только от ведущих стран мира, но даже от соседнего Казахстана.

После этого он предложил повысить эффективность энергетики России, подняв цены на электричество. Себя при этом Чубайс считает эффективным менеджером и регулярно сообщает об успехах ОАО «Роснано».