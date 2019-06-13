Американцы переименовали Киев

Посольство Украины в Вашингтоне сообщило о решении Совета США по географическим названиям переименовать в своей базе написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Переименование Киева произошло по просьбе посла Валерия Чалого.

«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе. Соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня», — цитирует газета «Известия» сообщение посольства в Facebook.

После вступления решения в силу 17 июня написание Киева изменится как в самих США, так и за их пределами, поскольку многие зарубежные организации ориентируются на американскую базу. В частности, речь идет о международных аэропортах.

Напомним, недавно Институт языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины разработал новые правила украинского языка, которые предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой». Согласно новым нормам, все такие окончания необходимо заменять на «-ий», смягчая при этом предшествующую им согласную. Для написания фамилии писателя Льва Толстого было сделано исключение.



Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в конце апреля получил поддержку большинства депутатов Верховной рады. В итоге за несколько дней до прекращения своих полномочий документ подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Принятая в рамках закона новая редакция правил правописания была утверждена кабинетом министров 22 мая текущего года, и немедленно вызвала протест со стороны населения страны.