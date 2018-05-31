Шнуров сочинил стихи о задержании Ивана Голунова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в традиционной для него стихотворной форме отреагировал на резонансное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

В стихотворении, опубликованном в Instagram, музыкант высказал свою точку зрения на то, почему задержали журналиста, занимавшегося антикоррупционными расследованиями.

Шнуров также не забыл вскользь упомянуть о протестах жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере возле Театра драмы, а также о протестах жителей Архангельской области против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Если пишешь что-то неуклонно,

Про лазутчиков в общественный карман,

То ты либо пятая колонна,

Либо, что скорее, наркоман.

Третьего здесь не дано, наверно.

Кто в своем уме попрет на боссов?

Но повисло что-то, стало скверно.

Люди против храмов и отбросов,

Против ментовского беспредела

Встали и подали голоса!

А госпропаганда все … :

„Светлая настала полоса!“

Шнуров довольно часто публикует в соцсетях свои стихотворения на злободневные темы. Например, он таким способом отреагировал на новость о передаче Исаакия РПЦ и на слова высказавшейся о молодежи свердловской чиновницы.

Напомним, задержанному 6 июня в Москве Ивану Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а сам журналист был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой о его аресте, однако суд освободил Голунова из-под стражи и отправил его под домашний арест.

