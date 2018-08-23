Собака спела с «музыкой ветра» и растрогала соцсети

В интернете стало популярным видео с собакой, которая подпевает инструменту «музыка ветра». Пёс породы голдендудль качает головой звенящие трубочки и мелодично подвывает в такт. Интернет-пользователи пришли в восторг от музыкальной собаки и сообщили, что поют примерно так же после вечеринки в баре и когда приходят счета на оплату.

На портале Reddit это умилительное видео собрало больше 30 тысяч лайков и свыше 400 комментариев от растроганных слушателей.

Это самая милая вещь, которую я видел сегодня *)

Музыкальный гений!

Это супермило :))

Шедевр!

Однажды ночью мой бигль выл, когда мы спали, как никогда раньше. Мы не понимали почему, пока не вспомнили, что накануне мы повесили гигантские колокольчики на крыльце, и это была довольно ветреная ночь!

Это просто ASMR-собака.

Голдендудли слишком хороши для этого мира!

Это так чертовски очаровательно 😍

Я бы заплатил деньги, чтобы увидеть эту собаку в музыкальном турне.

Это видео делает меня счастливым 😊

Заставляет меня задуматься, могут ли животные ценить музыку, как мы.

Я так же вою, когда мне приходят счета.

Это так восхитительно. Awwwww💙💙💙

Когда выйдет альбом?

Я хочу этот CD прямо сейчас. 8 расслабляющих часов воющего пса и перезвон ветра.

Красиво… просто потрясающе красиво. Дайте этой собаке „Грэмми“!

Этот голос заставил меня улыбнуться:)

„Извините, у меня момент дзен“.

После таких видео всегда хочется завести собаку. Но потом я вспоминаю, что я слишком ленив, чтобы ухаживать за собакой, поэтому соглашаюсь на такие симпатичные видео.

Один из комментаторов даже обработал пение собаки и получил новый хит.

А ваши собаки поют?

Ранее «Ридус» писал про пса маламута, который всегда поёт в ванной. Получается очень мило.

Также мы рассказывали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.

А ещё мы публиковали видеозапись с собакой-завывакой, которая подпела саксофонисту в московском метро и заработала денег.