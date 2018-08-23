Собака спела с «музыкой ветра» и растрогала соцсети
- 10 июня 2019, 16:13
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете стало популярным видео с собакой, которая подпевает инструменту «музыка ветра». Пёс породы голдендудль качает головой звенящие трубочки и мелодично подвывает в такт. Интернет-пользователи пришли в восторг от музыкальной собаки и сообщили, что поют примерно так же после вечеринки в баре и когда приходят счета на оплату.
На портале Reddit это умилительное видео собрало больше 30 тысяч лайков и свыше 400 комментариев от растроганных слушателей.
Это самая милая вещь, которую я видел сегодня *)
Музыкальный гений!
Это супермило :))
Шедевр!
Однажды ночью мой бигль выл, когда мы спали, как никогда раньше. Мы не понимали почему, пока не вспомнили, что накануне мы повесили гигантские колокольчики на крыльце, и это была довольно ветреная ночь!
Это просто ASMR-собака.
Голдендудли слишком хороши для этого мира!
Это так чертовски очаровательно 😍
Я бы заплатил деньги, чтобы увидеть эту собаку в музыкальном турне.
Это видео делает меня счастливым 😊
Заставляет меня задуматься, могут ли животные ценить музыку, как мы.
Я так же вою, когда мне приходят счета.
Это так восхитительно. Awwwww💙💙💙
Когда выйдет альбом?
Я хочу этот CD прямо сейчас. 8 расслабляющих часов воющего пса и перезвон ветра.
Красиво… просто потрясающе красиво. Дайте этой собаке „Грэмми“!
Этот голос заставил меня улыбнуться:)
„Извините, у меня момент дзен“.
После таких видео всегда хочется завести собаку. Но потом я вспоминаю, что я слишком ленив, чтобы ухаживать за собакой, поэтому соглашаюсь на такие симпатичные видео.
Один из комментаторов даже обработал пение собаки и получил новый хит.
А ваши собаки поют?
Ранее «Ридус» писал про пса маламута, который всегда поёт в ванной. Получается очень мило.
Также мы рассказывали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.
А ещё мы публиковали видеозапись с собакой-завывакой, которая подпела саксофонисту в московском метро и заработала денег.
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