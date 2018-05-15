Поющий в ванной пёс маламут умилил соцсети
- 07 февраля 2019, 16:46
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Instagram стало популярным видео, в котором аляскинский маламут купается в душе и навывает какую-то мелодию. Автор видео отметил, что пёс всегда начинает петь, когда его моет хозяин.
Забавный видеоролик уже набрал свыше 30 тысяч просмотров и стал вирусным в соцсетях. Комментаторы восхитились вокальными данными мохнатого певца: «Прекрасная песня от хорошего мальчика!», «Я тоже люблю петь в душе, но так мило у меня не получается», «У пса определенно есть талант!», «Это лучшее, что я видел сегодня, спасибо!»
Недавно мы рассказывали, как другой маламут удивил пассажиров самолёта, невозмутимо расположившись в салоне на отдельном сиденье.
Также «Ридус» писал про собаку-дайвера, которая научилась мастерски нырять и теперь обожает доставать со дна реки разные предметы и приносить их хозяину.
А ещё мы писали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.
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