Собака-завывака подпела саксофонисту в московском метро и заработала денег

В соцсетях набирает популярность видео, в котором уличный музыкант играет на саксофоне песню Джеймса Брауна «I Feel Good», а его пёс ему подвывает. Ролик был снят в переходе у московской станции метро «Библиотека имени Ленина».

Есть предчувствие, что эта парочка скоро станет легендой интернета. Все чаще и чаще я вижу их в соцсетях и ещё чаще — в переходе метро „Библиотека имени Ленина“, направляясь домой после работы.

P. S. Порой даже в самые тяжёлые дни они вызывают улыбку на моём лице, и домой ехать становится чуть приятнее :) — написал автор ролика, опубликовавший его на портале «Пикабу».

Прохожие восхитились выступлением колоритной парочки, многие охотно подкидывали деньги музыкантам, а кое-кто даже пустился в пляс под аккомпанемент дуэта. Сам ролик быстро разошёлся по соцсетям и популярным пабликам, став вирусным.

За деятельность уличных музыкантов в 2015 году взялась столичная мэрия и официально выделила для исполнителей 15 специальных площадок на станциях метро в центре города, оборудованных надписью «Музыка в метро». Желающие выступать в подземке должны пройти онлайн-регистрацию и прослушивание.