Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова

Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

«Это фестиваль, у которого всегда есть точка зрения, своя правда, свой зритель. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом. Так получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду», — цитирует Хабенского РБК.

Гости фестиваля встретили слова Константина Хабенского аплодисментами. «Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным по той же самой причине. При всем хорошем отношении Владимира Ростиславовича», — добавил актер, обращаясь к министру культуры Владимиру Мединскому.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. По версии следствия, при досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 г метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Голунов своей вины не признал. Позже стало известно, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы. Накануне у здания управления МВД в Москве прошли пикеты в поддержку Голунова, в которых приняли участие сотни его коллег по цеху. Акции в поддержку спецкора «Медузы» также состоялись во многих российских городах.

Позднее Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков, а сам журналист был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой о его аресте, однако суд освободил Голунова из-под стражи и отправил его под домашний арест.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как на официальном сайте московской полиции менялась информация о деле Ивана Голунова.