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В Шереметьево начался потоп

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К задержкам выдачи багажа в аэропорту Шереметьево прибавилась еще одна проблема.

Его начало заливать.

Дело в том, что 9 июня в Шереметьево сработала пожарная сигнализация, хотя возгорания в здании не было.

Однако система пожаротушения отреагировала оперативно, и терминал В залило водой, сообщает ФАН.

По словам очевидцев, скорее всего, произошла поломка оборудования. Официальная причина аварии пока не называлась.

Издание опубликовало видео, запечатлевшее «потоп» в аэропорту.

Как рассказал «Ридусу» осведомленный источник, поезда между терминалом В и D, E, F стали ходить с большими перерывами, что привело к очередям. Сейчас в терминале В не работают эскалаторы и лифт.

«Лайфу» очевидцы рассказали, что «дождь» лил с потолка в аэропорту примерно на протяжении получаса.

Ранее сообщалось, что 1 июня в терминале Е аэропорта Шереметьево пассажиры не могли дождаться своего багажа более двух часов. В Сети было размещено видео, на котором возмущенные пассажиры требуют от сотрудниц аэропорта «вызвать милицию» и вернуть им багаж.

Администрация аэропорта Шереметьево признала проблемы с выдачей багажа, пообещав решить их концу июня.

Компания «Шереметьево хэндлинг», обслуживающая багаж пассажиров Шереметьево, решила мобилизовать всех сотрудников «на подработку в усиление».

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