Возмущенные пассажиры устроили в Шереметьево скандал из-за задержки багажа

В терминале Е аэропорта Шереметьево пассажиры не могут дождаться своего багажа уже более двух часов.

В соцсети «ВКонтакте» размещено видео, на котором возмущенные пассажиры требуют от сотрудниц аэропорта «вызвать милицию» и вернуть им багаж.

В комментарии к ролику отмечается, что произошла задержка выдачи багажа всех рейсов. Причем указывается на то, что аварий не было, просто сотрудники не справляются.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной произошедшего стал сбой в системе выдачи багажа.

В ожидании своих вещей более ста человек вынуждены сидеть на тележках и ленте транспортера.

Позже создавшуюся ситуацию прокомментировал телеканалу начальник пресс-службы аэропорта «Шереметьево» Роман Генис. По его словам, все системы, в том числе транспортировки и обработки багажа работают в штатном режиме.

Он отметил, что задержки касаются, в основном, терминала F, и объяснил их «пиком перевозок, летним периодом». Генис также пообещал, что в ближайшее время ситуация будет стабилизирована.